À propos du développeur

ElyBay est un complexe d’appartements unique de standing premium, situé en première ligne du littoral de la mer Baltique. Ce n’est pas simplement un logement en bord de mer — c’est un véritable art de vivre.

Architecture moderne, baies vitrées panoramiques, plans bien pensés et vues imprenables créent une atmosphère de confort et d’inspiration.

Dans un domaine privé et sécurisé, vous trouverez tout ce qu’il faut pour une vie agréable et reposante : restaurants, cafés, salle de sport, aires de jeux pour enfants et terrains de sport, espaces de promenade et une société de gestion dédiée qui prend en charge tous les services.

ElyBay, c’est :