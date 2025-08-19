  1. Realting.com
Русская Европа

Russie, Kaliningrad
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
4 années 2 mois
Langues
Русский
Site web
www.r-eu.ru/
À propos du développeur

AvangardInvestProekt, fondateur de la «Russkaya EvropA», a célébré son 30e anniversaire en septembre 2018. L'expérience et l'expertise de nos spécialistes, leur professionnalisme élevé et l'utilisation de technologies avancées nous ont permis d'obtenir des résultats élevés dans notre travail — nous avons réussi à construire et à mettre en service des bâtiments résidentiels confortables qui sont devenus des joyaux architecturaux de la région de Kaliningrad.


Nous construisons une «ville heureuse» sans précédent appelée «Russkaya EvropA». L'équipe crée un environnement qui sera pertinent pour les décennies à venir. Ce sera l'environnement avec un nouveau niveau de qualité de vie à tous égards : architectural, spirituel, social et économique. Pour la première fois, nous créons un quartier non résidentiel en tant qu'écosystème unique avec des espaces piétonniers, des espaces verts et un commerce diversifié.


Avec l'aide des meilleurs architectes, le projet exprime le désir de perfection et un sens subtil du style. Nous avons pris en compte tous les besoins d'une personne active moderne. Le complexe «Russkaya EvropA» est un lieu de vie, de loisirs actifs et de développement personnel. Les propriétés construites auront une grande importance sociale non seulement pour le district lui-même mais aussi pour l'ensemble de la région puisqu'il dispose d'une infrastructure polyclinique, maternelle, scolaire, complexe sportif et de divertissement.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:17
(UTC+2:00, Europe/Kaliningrad)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
