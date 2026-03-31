Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Location longue durée
  4. Villa
  5. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en Chypre

Paphos
3
Péyia
10
Limassol
11
Germasogeia
3
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Mesogi, Chypre
Villa 4 chambres
Mesogi, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
À louer: Quartier paisible et serein de Mesogi, cette spacieuse villa individuelle offre un…
$3,337
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Chypre

avec Jardin
Realting.com
Aller