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Loyer mensuel de villas en Larnaca, Chypre

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2 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Larnaca, Chypre
villa de 3 chambres
Larnaca, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Charmante maison ancienne dans le centre de Larnaca — près du supermarché Metro Maison anti…
$2,922
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VIDI GROUP
Langues
English, Русский
villa de 3 chambres dans Oróklini, Chypre
villa de 3 chambres
Oróklini, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 180 m²
Cette charmante villa indépendante est située dans la zone touristique d'Oroklini, entourée …
$2,344
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