Loyer mensuel de villas en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Villa 4 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison moderne conçue et construite sur mesure Pas d'un développeur produit en masse. Situé …
$11,698
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
