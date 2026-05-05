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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en Chypre

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Limassol
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3 propriétés total trouvé
villa de 7 chambres dans Parekklisia, Chypre
villa de 7 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 350 m²
Situé sur un vaste domaine privé de 6011 m2, cette villa exceptionnelle sur mesure offre le …
$41,007
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
REMARQUE: Prêt dans 3 semaines - Un mois. Découvrez la vie raffinée dans cette villa indivi…
$4,691
par mois
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Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
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Caractéristiques des propriétés en Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
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