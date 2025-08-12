Entrepôts à vendre en District de Nicosie, Chypre

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôt 3 167 m² dans Kokkinotrimithia, Chypre
Entrepôt 3 167 m²
Kokkinotrimithia, Chypre
Surface 3 167 m²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51M
Entrepôt 1 075 m² dans Yeri, Chypre
Entrepôt 1 075 m²
Yeri, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 075 m²
Un entrepôt industriel à Geri. Il est situé dans la zone industrielle de Geri. L'entrepôt a …
$822,320
Entrepôt 1 600 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 1 600 m²
Dali, Chypre
Surface 1 600 m²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12M
Entrepôt 7 400 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 7 400 m²
Dali, Chypre
Surface 7 400 m²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78M
Entrepôt 4 250 m² dans Agia Varvara, Chypre
Entrepôt 4 250 m²
Agia Varvara, Chypre
Surface 4 250 m²
Dépôts industriels sur grand terrain situé à Agia Varvara du district de Nicosie. Les Le cha…
$1,12M
Entrepôt 1 600 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 1 600 m²
Dali, Chypre
Surface 1 600 m²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12M
Entrepôt 2 000 m² dans Strovolos, Chypre
Entrepôt 2 000 m²
Strovolos, Chypre
Surface 2 000 m²
A state-of-the-art and up-to-date storage facility, with a visually pleasing design, feature…
$1,89M
Entrepôt 2 850 m² dans Strovolos, Chypre
Entrepôt 2 850 m²
Strovolos, Chypre
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 850 m²
Un entrepôt industriel à deux étages à Strovolos. L'entrepôt se compose d'un rez-de-chaussée…
$941,240
Entrepôt 1 550 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 1 550 m²
Dali, Chypre
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 550 m²
Une part de 45,48 % d'un bâtiment industriel à Dali. La part correspond à deux entrepôts uni…
$1,01M
Entrepôt 2 850 m² dans Strovolos, Chypre
Entrepôt 2 850 m²
Strovolos, Chypre
Surface 2 850 m²
La propriété est un entrepôt industriel de deux étages en location dans la région de Strovol…
$929,529
Entrepôt 2 390 m² dans Nisou, Chypre
Entrepôt 2 390 m²
Nisou, Chypre
Surface 2 390 m²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21M
Entrepôt 2 675 m² dans Kokkinotrimithia, Chypre
Entrepôt 2 675 m²
Kokkinotrimithia, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 2 675 m²
Deux entrepôts industriels à bail à Kokkinotrithia. Il comprend un bâtiment dans la partie o…
$1,48M
Entrepôt 4 800 m² dans Ergates, Chypre
Entrepôt 4 800 m²
Ergates, Chypre
Surface 4 800 m²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53M
Entrepôt 626 m² dans Ergates, Chypre
Entrepôt 626 m²
Ergates, Chypre
Surface 626 m²
Un atelier industriel à bail dans la zone industrielle d'Ergates, Nicosie. Il a une superfic…
$456,844
Entrepôt 1 500 m² dans Nisou, Chypre
Entrepôt 1 500 m²
Nisou, Chypre
Surface 1 500 m²
Entrepôt industriel dans la zone industrielle de Dali-Nisou. Il est situé à proximité de tou…
$1,64M
Entrepôt 4 770 m² dans Latsia, Chypre
Entrepôt 4 770 m²
Latsia, Chypre
Surface 4 770 m²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12M
Entrepôt 308 m² dans Nicosie, Chypre
Entrepôt 308 m²
Nicosie, Chypre
Surface 308 m²
entrepôt industriel dans un endroit animé et purement industriel à Kaimakli, dans le distric…
$331,212
Entrepôt 531 m² dans Nicosie, Chypre
Entrepôt 531 m²
Nicosie, Chypre
Surface 531 m²
entrepôt industriel dans un endroit animé et purement industriel à Kaimakli, dans le distric…
$571,055
Entrepôt 3 660 m² dans Strovolos, Chypre
Entrepôt 3 660 m²
Strovolos, Chypre
Nombre de salles de bains 3
Surface 3 660 m²
Un entrepôt industriel d'environ 3660 m2, actuellement loué aux autorités gouvernementales. …
$2,04M
Entrepôt dans Nicosie, Chypre
Entrepôt
Nicosie, Chypre
La propriété se trouve à Kaimakli zone industrielle légère, Nicosie. Elle a une superficie d…
$1,35M
Entrepôt 3 023 m² dans Latsia, Chypre
Entrepôt 3 023 m²
Latsia, Chypre
Surface 3 023 m²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00M
Entrepôt 800 m² dans Nicosie, Chypre
Entrepôt 800 m²
Nicosie, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
Terrain industriel de 3 206 m2 avec un bâtiment industriel au rez-de-chaussée de 800 m2, a u…
$1,14M
Entrepôt 2 283 m² dans Nicosie, Chypre
Entrepôt 2 283 m²
Nicosie, Chypre
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 283 m²
Un bâtiment commercial autrefois utilisé comme supermarché à Kaimakli, Nicosie. Il se compos…
$1,46M
Entrepôt 2 691 m² dans Lakatameia, Chypre
Entrepôt 2 691 m²
Lakatameia, Chypre
Surface 2 691 m²
This is an incomplete industrial showroom with offices in the Tseri industrial area of Nicos…
$1,60M
Entrepôt 6 425 m² dans Strovolos, Chypre
Entrepôt 6 425 m²
Strovolos, Chypre
Surface 6 425 m²
This is a leasehold industrial warehouse located in  Strovolos area. It offers excellent acc…
$2,72M
Entrepôt 3 750 m² dans District de Nicosie, Chypre
Entrepôt 3 750 m²
District de Nicosie, Chypre
Surface 3 750 m²
Industrial building FOR SALE.   In Prime Location Palouriotisa Industrial Area of Nicosi…
$2,00M
Entrepôt 1 200 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 1 200 m²
Dali, Chypre
Surface 1 200 m²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53M
Entrepôt 4 800 m² dans Ergates, Chypre
Entrepôt 4 800 m²
Ergates, Chypre
Surface 4 800 m²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87M
Entrepôt 10 000 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 10 000 m²
Dali, Chypre
Surface 10 000 m²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17M
Entrepôt 2 000 m² dans Dali, Chypre
Entrepôt 2 000 m²
Dali, Chypre
Surface 2 000 m²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22M
