Hôtels à vendre en District de Nicosie, Chypre

Hôtel 1 432 m² dans Nicosie, Chypre
Hôtel 1 432 m²
Nicosie, Chypre
Chambres 32
Surface 1 432 m²
La propriété se compose d'un hôtel deux étoiles et de trois parcelles adjacentes dans la vie…
$4,02M
Hôtel 4 000 m² dans Kakopetria, Chypre
Hôtel 4 000 m²
Kakopetria, Chypre
Chambres 58
Surface 4 000 m²
Hôtel est niché parmi les pins et les platanes, surplombe le pittoresque village de montagne…
$5,71M
Hôtel dans Nicosie, Chypre
Hôtel
Nicosie, Chypre
Le complexe hôtelier 5 * est situé dans le village de Chatalkay, à 2 kilomètres de la mer Mé…
$87,09M
Hôtel 2 578 m² dans Pedoulas, Chypre
Hôtel 2 578 m²
Pedoulas, Chypre
Chambres 50
Surface 2 578 m²
L'hôtel est situé dans une pinède isolée, luxuriante et tranquille à 3 km de Prodromos et Pe…
$5,71M
