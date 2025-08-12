Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en District de Nicosie, Chypre

Nicosie
20
Nicosie
35
Strovolos
33
Dali
4
121 propriété total trouvé
Investissement 2 754 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 2 754 m²
Nicosie, Chypre
Surface 2 754 m²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77M
Investissement 314 m² dans Latsia, Chypre
Investissement 314 m²
Latsia, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
La propriété concerne deux maisonnettes incomplètes et quatre parcelles vacantes. Les maison…
$913,688
Investissement 3 015 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 3 015 m²
Nicosie, Chypre
Surface 3 015 m²
The property is a commercial building with a total area of 3.015m² in Engomi, Nicosia. The …
$5,39M
Investissement 1 072 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 1 072 m²
Nicosie, Chypre
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 072 m²
C'est un bâtiment à Engkomi, Nicosie. Le bâtiment se compose de 4 appartements, 1 bureau et …
$2,28M
Investissement 2 130 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 2 130 m²
Nicosie, Chypre
Surface 2 130 m²
Un bâtiment à usage mixte dans le quartier d'Agioi Omologites dans la municipalité de Nicosi…
$4,71M
Investissement 739 m² dans District de Nicosie, Chypre
Investissement 739 m²
District de Nicosie, Chypre
Surface 739 m²
This incomplete building is in the final stage of construction and consists of seven beautif…
$1,53M
Investissement 2 063 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 2 063 m²
Strovolos, Chypre
Surface 2 063 m²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Prix ​​sur demande
Investissement 1 820 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 1 820 m²
Strovolos, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 820 m²
Un bâtiment à usage mixte à Strovolos, Nicosie. Elle a une superficie de 1820m2 et comprend …
$1,64M
Investissement 438 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 438 m²
Strovolos, Chypre
Surface 438 m²
Commercial building located in Akropoli area close to many  services and amenities such as s…
$1,20M
Investissement 3 370 000 m² dans District de Nicosie, Chypre
Investissement 3 370 000 m²
District de Nicosie, Chypre
Surface 3 370 000 m²
A large area of 337 hectare of agricultural land in the outskirts of Nicosia. Under the Gov…
$55,44M
Investissement 5 200 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 5 200 m²
Strovolos, Chypre
Surface 5 200 m²
Un complexe immobilier ! Vente et location-retour avec une société bien connue à Chypre, ave…
$14,33M
Investissement 2 329 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 2 329 m²
Nicosie, Chypre
Surface 2 329 m²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27M
Investissement 1 133 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 1 133 m²
Strovolos, Chypre
Surface 1 133 m²
Ce bâtiment commercial de luxe occupe une position importante et attrayante et bénéficie d'u…
$3,31M
Investissement 715 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 715 m²
Strovolos, Chypre
Surface 715 m²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02M
Investissement 739 m² dans District de Nicosie, Chypre
Investissement 739 m²
District de Nicosie, Chypre
Surface 739 m²
Four-storey residential building  located in a central and popular location in Palouriotisa …
$1,53M
Investissement 18 000 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 18 000 m²
Strovolos, Chypre
Surface 18 000 m²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14M
Investissement 337 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 337 m²
Strovolos, Chypre
Surface 337 m²
In the tallest building of Nicosia a Whole floor is now available for Sale with 3A tenant. …
Prix ​​sur demande
Investissement 1 830 m² dans Strovolos, Chypre
Investissement 1 830 m²
Strovolos, Chypre
Surface 1 830 m²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50M
Investissement 254 m² dans Dali, Chypre
Investissement 254 m²
Dali, Chypre
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 254 m²
Trois appartements au premier étage à Dali, Nicosie. Il se compose de deux appartements de t…
$413,444
Investissement 1 537 m² dans Malounta, Chypre
Investissement 1 537 m²
Malounta, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 537 m²
Part d'un bâtiment à usage mixte incomplet à Malouta, Nicosie. Il comprend huit magasins inc…
$913,688
Investissement 900 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 900 m²
Nicosie, Chypre
Chambres 18
Surface 900 m²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10M
Investissement 3 400 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 3 400 m²
Nicosie, Chypre
Surface 3 400 m²
Commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosia …
$9,26M
Investissement 223 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 223 m²
Nicosie, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 223 m²
Deux appartements de 2 chambres au deuxième étage à Nicosie. Chaque appartement comprend un …
$312,080
Investissement 879 m² dans Lakatameia, Chypre
Investissement 879 m²
Lakatameia, Chypre
Surface 879 m²
7 appartements de 2 chambres à coucher, 2 appartements de 1 chambre à coucher et 1 apparteme…
$1,19M
Investissement 6 486 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 6 486 m²
Nicosie, Chypre
Surface 6 486 m²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Prix ​​sur demande
Investissement 1 732 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 1 732 m²
Nicosie, Chypre
Surface 1 732 m²
The asset is a Commercial mixed-use building in Egkomi Municipality, Nicosia District. The a…
$1,94M
Investissement 393 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 393 m²
Nicosie, Chypre
Surface 393 m²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
Investissement 5 871 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 5 871 m²
Nicosie, Chypre
Surface 5 871 m²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Prix ​​sur demande
Investissement 1 417 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 1 417 m²
Nicosie, Chypre
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 417 m²
La propriété est située dans le quartier Kalimakli. Le bâtiment de deux étages a été érigé i…
$2,17M
Investissement 1 070 m² dans Nicosie, Chypre
Investissement 1 070 m²
Nicosie, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 070 m²
La possibilité d'investissement parfaite sur le marché immobilier chypriote en croissance ra…
$1,63M
