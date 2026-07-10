Complexe résidentiel Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Résidences Olivea Limassol. Chypre

Olivea Residences est un projet de boutique comprenant seulement 10 appartements modernes situés dans le quartier animé d'Agios Ioannis, Limassol.

Prix: 399 000 EUR + TVA

Cet appartement est admissible à la résidence permanente à Chypre-Sud (procédure accélérée).

Caractéristiques de l'appartement

Planification - 2+1

Surface totale : 132 m2

Espace intérieur - 78 m2

Véranda couverte - 15 m2

Grande terrasse sur le toit - 39 m2 (possibilité d'installation de jacuzzi)

Parking et garde-manger inclus



Revenus locatifs (estimation):

Long terme: 2 450 €/mois → 29 400 €/an (~7,3 %)

Garanti (avec paquet de meubles): 1 850 €/mois → 22 200 €/an (~5,5 %)

Gains en capital

Augmentation prévue des coûts - +20-30% au moment de l'exécution du projet

Prix prévu après la construction: 520 000 €– 550 000 €+



Lieu:

1km de la plage

Dans un rayon de 1 km aux supermarchés, cafés, écoles, transports

A quelques minutes de Limassol Marina et de la vieille ville

Accès pratique aux principales autoroutes et centres d'affaires de la ville

Agios Ioannis, Limassol est une zone dynamique dans le centre-ville, à seulement 1 km de la mer, près de Limassol Marina, vieille ville, écoles, universités, magasins, cafés et arrêts de transport. Accès facile aux centres d'affaires et aux routes principales.

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