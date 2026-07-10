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Complexe résidentiel Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

District de Limassol, Chypre
depuis
$456,465
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ID: 38184
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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Русский Русский

Résidences Olivea Limassol. Chypre

Olivea Residences est un projet de boutique comprenant seulement 10 appartements modernes situés dans le quartier animé d'Agios Ioannis, Limassol.

Prix: 399 000 EUR + TVA

Cet appartement est admissible à la résidence permanente à Chypre-Sud (procédure accélérée).

Caractéristiques de l'appartement

  • Planification - 2+1
  • Surface totale : 132 m2
  • Espace intérieur - 78 m2
  • Véranda couverte - 15 m2
  • Grande terrasse sur le toit - 39 m2 (possibilité d'installation de jacuzzi)
  • Parking et garde-manger inclus


Revenus locatifs (estimation):

  • Long terme: 2 450 €/mois → 29 400 €/an (~7,3 %)
  • Garanti (avec paquet de meubles): 1 850 €/mois → 22 200 €/an (~5,5 %)

Gains en capital

  • Augmentation prévue des coûts - +20-30% au moment de l'exécution du projet

Prix prévu après la construction: 520 000 €– 550 000 €+

Lieu:

  • 1km de la plage
  • Dans un rayon de 1 km aux supermarchés, cafés, écoles, transports
  • A quelques minutes de Limassol Marina et de la vieille ville
  • Accès pratique aux principales autoroutes et centres d'affaires de la ville

Agios Ioannis, Limassol est une zone dynamique dans le centre-ville, à seulement 1 km de la mer, près de Limassol Marina, vieille ville, écoles, universités, magasins, cafés et arrêts de transport. Accès facile aux centres d'affaires et aux routes principales.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler/écrire.

Localisation sur la carte

District de Limassol, Chypre
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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