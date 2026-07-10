Complexe résidentiel Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Résidences Olivea Limassol. Chypre
Olivea Residences est un projet de boutique comprenant seulement 10 appartements modernes situés dans le quartier animé d'Agios Ioannis, Limassol.
Prix: 399 000 EUR + TVA
Cet appartement est admissible à la résidence permanente à Chypre-Sud (procédure accélérée).
Caractéristiques de l'appartement
Revenus locatifs (estimation):
Gains en capital
Prix prévu après la construction: 520 000 €– 550 000 €+
Lieu:
Agios Ioannis, Limassol est une zone dynamique dans le centre-ville, à seulement 1 km de la mer, près de Limassol Marina, vieille ville, écoles, universités, magasins, cafés et arrêts de transport. Accès facile aux centres d'affaires et aux routes principales.
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