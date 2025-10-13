Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

3 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Luxury real estate Farkaš is selling apartment on two floors with sea view. It consists of …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Luxury real estate Farkaš is selling an apartment on two floors with side sea view. It consi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
