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Appartements avec garage à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

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Appartement 4 chambres dans Grad Rovinj, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rovinj, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
Situé dans un quartier calme de Rovinj avec vue pittoresque sur la mer, ce bâtiment est actu…
$1,20M
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Appartement 3 chambres dans Grad Rovinj, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rovinj, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Rovinj – Un bâtiment résidentiel de haute qualité conçu avec une disposition intelligente, l…
$1,03M
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Appartement 2 chambres dans Grad Rovinj, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rovinj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Vivez une vie raffinée à Rovinj avec cet appartement contemporain au premier étage, offrant …
$781,452
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Types de propriétés en Comitat d'Istrie

penthouses
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Comitat d'Istrie, Croatie

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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