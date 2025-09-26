Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Pula
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Grad Pula, Croatie

Appartement Supprimer
Tout effacer
21 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 105 m²
Sol 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
Laisser une demande
Appartement dans Grad Pula, Croatie
Appartement
Grad Pula, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 112 m²
Sol 2/2
Istria, Pula, in a sought-after location, only 1.5 km from the city center, there is a newly…
$400,790
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 105 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
PULA 70m2 Appartement avec vue sur la mer – nouvellement rénové et meublé, anciennement. K&K…
$288,679
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 1/2
Istria, Pula: An apartment is for sale in a high-quality new building in an attractive locat…
$230,288
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 69 m²
Nombre d'étages 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
Laisser une demande
Appartement dans Grad Pula, Croatie
Appartement
Grad Pula, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 1/3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$456,009
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
pula
$363,061
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 2/3
Pula, Monvidal, beautiful apartment of 62 m2 for sale on the 2nd floor of a building in a so…
$276,788
Laisser une demande
Appartement dans Grad Pula, Croatie
Appartement
Grad Pula, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$451,608
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Sol 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$204,823
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Nombre d'étages 2
Istrie, Pula, dans un endroit recherché, à seulement 1,5 km du centre-ville, il y a un immeu…
$315,539
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 93 m²
Nombre d'étages 2
Istrie, Pula, dans un endroit recherché, à seulement 1,5 km du centre-ville, il y a un bâtim…
$337,682
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Grad Pula, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Pula, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
PULA – STINJANAppartement Neubau 54m2 et 90m2 Jardin – Clé en mainISTRIA – CROATIEBâtiment n…
$312,493
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 2
Istrie, Pula, dans un endroit recherché, à seulement 1,5 km du centre-ville, il y a un bâtim…
$210,359
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Penthouse 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
pula
$287,479
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Pula, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
PULAAppartement de 100m2 K & K dans le centre & 100m de la merISTRIA – CROATIEL'appartement …
$290,150
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 98 m²
Sol 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Grad Pula, Croatie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller