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Appartements à vendre en Grad Novigrad, Croatie

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11 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/2
Dans l'un des endroits les plus recherchés de Novigrad, un appartement rénové avec vue sur l…
$449,907
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AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/2
A Novigrad, un appartement moderne et fonctionnel S5 est à vendre, situé au 1er étage d'un i…
$428,300
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Appartement 3 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol 1/3
À Novigrad, un appartement moderne au rez-de-chaussée dans un nouveau bâtiment est disponibl…
$597,171
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AdriastarAdriastar
Appartement dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$327,755
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Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 97 m²
Sol 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$540,256
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MontbelMontbel
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 97 m²
Sol 1/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the first floor in an exclusive new building with a sea view…
$538,959
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Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
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Appartement 3 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 119 m²
Sol 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$667,142
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Appartement dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 1/3
For sale is a completely renovated apartment in Novigrad with a terrace and a beautiful sea …
$193,641
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Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
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