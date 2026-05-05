Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat d'Istrie
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

;
Grad Porec
12
12 propriétés total trouvé
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$724,722
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
AdriastarAdriastar
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$724,722
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$724,722
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Dans la ville de Poreč, un complexe résidentiel urbain moderne est situé, composé d'une ving…
$637,755
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Comitat d'Istrie, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller