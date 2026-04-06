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Appartements à vendre en Grad Porec, Croatie

studios
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29 propriétés total trouvé
Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
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Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
$724,722
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
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Melrose VillasMelrose Villas
Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
$724,722
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
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$637,755
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
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Grad Porec, Croatie
Chambres 3
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Surface 126 m²
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
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Studio 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Studio 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Studio 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 166 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
$724,722
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Appartement 4 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Located in a quiet neighborhood within the municipality of Poreč, close to the well-known Ma…
$745,827
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Appartement 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Nombre d'étages 2
For sale: a beautiful first-floor apartment located in a quiet and charming environment, sur…
$545,867
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Appartement 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 2/2
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with a gallery near the city In Poreč, in a quiet street,…
$398,575
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 91 m²
Sol 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$381,968
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$393,040
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Appartement 5 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 5 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 5
Surface 236 m²
Sol 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment with sea view, garage in the center of Poreč This beautiful pentho…
Prix ​​sur demande
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$386,397
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 1/2
This charming apartment is located on the first floor and will consist of a living room, din…
$292,721
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 92 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$401,897
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
ISTRIA, POREČ – Superb apartment on the ground floor with a garden An apartment for sale on …
$380,584
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
ISTRIA, POREČ – Superb apartment on the ground floor with a garden Apartment for sale on the…
$408,263
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Appartement dans Grad Porec, Croatie
Appartement
Grad Porec, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 2/4
ISTRIA, POREČ – Apartment in a modern building in an attractive location UNDER CONSTRUCTION …
$275,838
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Appartement 3 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 128 m²
Sol 1/1
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with sea view An apartment with a roof terrace with a bea…
$741,793
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Appartement 2 chambres dans Grad Porec, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Porec, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 174 m²
Sol 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$747,329
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Appartement dans Grad Porec, Croatie
Appartement
Grad Porec, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2/3
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Apartment 200 meters from the sea For sale is a nice house lo…
$126,216
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