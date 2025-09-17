Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Dubrovnik, Croatie

Hôtel 250 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 250 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 250 m²
Maison d'hôtes avec piscine et vue sur la mer à Dubrovnik, à 300 mètres de la mer seulement.…
$1,11M
Hôtel 458 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 458 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 10
Surface 458 m²
Dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubrovnik, sur la presqu'île de Lapad, à seu…
$2,19M
READY BUSINESS dans Dubrovnik, Croatie
READY BUSINESS
Dubrovnik, Croatie
PrêtHôtel familial 4 étoiles avec 25 clés situé dans le magnifique port de Dubrovnik. Chambr…
Prix ​​sur demande
Hôtel 500 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 500 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 11
Nombre de salles de bains 11
Surface 500 m²
Ancien prix était 5 000 000 eur, nouveau prix est 4 300 000 eur!Bel hôtel de charme situé di…
$4,96M
Hôtel 1 060 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 1 060 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 11
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 060 m²
Bel apart-hotel récemment construit dans la région de Dubrovnik avec une vue fantastique sur…
$2,73M
BUSINESS dans Sudurad, Croatie
BUSINESS
Sudurad, Croatie
PrêtHôtel 3*.Nous ne fournissons pas de services de courtage et agissons en tant que promote…
Prix ​​sur demande
Hôtel 675 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 675 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 13
Nombre de salles de bains 13
Surface 675 m²
Hôtel boutique unique sur la riviera de Dubrovnik à seulement 300 mètres de la plage à vendr…
$1,83M
HOTEL 4-5* IN THE CENTER OF DUBROVNIK, CROATIA dans Dubrovnik, Croatie
HOTEL 4-5* IN THE CENTER OF DUBROVNIK, CROATIA
Dubrovnik, Croatie
Un hôtel 4-5* unique à vendre au cœur de Dubrovnik !L'hôtel de 13 chambres, idéalement situé…
$19,95M
Hôtel 400 m² dans Zaton, Croatie
Hôtel 400 m²
Zaton, Croatie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 7
Surface 400 m²
Mini-hôtel de 7 appartements avec une clôture haute en pierre marquant toute la propriété un…
$1,94M
Hôtel 825 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 825 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 825 m²
Magnifique mini-hôtel sur la première ligne de la mer, avec piscine, à proximité immédiate d…
$2,52M
Hôtel dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel
Dubrovnik, Croatie
Chambres 37
Nombre de salles de bains 37
Hôtel récemment construit dans le centre de Dubrovnik - fini maintenant!Fantastique position…
$17,45M
DEVELOPMENT PROJECT dans Zaton, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Zaton, Croatie
Nous présentons un projet de développement.Un terrain pour la construction d'un hôtel 5 étoi…
Prix ​​sur demande
Hôtel 1 050 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 1 050 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 050 m²
Situé à seulement 300 mètres d'une plage pittoresque, ce boutique hôtel est situé dans un em…
$3,40M
Hôtel 450 m² dans Dubrovnik, Croatie
Hôtel 450 m²
Dubrovnik, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 450 m²
Une offre incroyable dans le Vieux Dubrovnik - apart-hotel dans l'ancien PALAZZO à vendre!No…
$3,44M
