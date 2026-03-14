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Complexe résidentiel Soho Midtown

Vina del Mar, Chili
depuis
$170,000
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2
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ID: 34949
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chili
  • État
    Région de Valparaíso
  • Région
    Provincia de Valparaiso
  • Ville
    Vina del Mar
  • Adresse
    El Maiten

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Localisation sur la carte

Vina del Mar, Chili
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Loisirs

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L'année de construction 2027
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