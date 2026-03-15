Complexe résidentiel Parque Granadilla

Parque Granadilla Projet

Ville: Viña del Mar

Achat pour: investissement dans la construction; investissement pour la location;

La scène de la fosse. La réalisation du projet est terminée en 2026.

Surtout pour nos clients, l'avance est maintenant de 10% (au lieu des 15% initiaux)! Le reste est de 90% après la location.

L'avance est assurée contre la faillite du promoteur en vertu de la loi chilienne.

Options disponibles: ️

2 chambres et une salle combinée avec une cuisine, 66 mètres carrés. m - de 186 500 $ (avant maintenant 18 650 $) - 3 appartements sont restés.

3 chambres et une salle combinée avec une cuisine, 85 m2 - à partir de 238 500 $ (avant maintenant $ 23 850).

Tous les appartements sont loués avec une finition propre et une cuisine entièrement équipée.

Le complexe sera également construit des piscines sur le toit, des aires de barbecue, coworking pour les résidents, une aire de jeux, une salle de gym, une terrasse et un espace de marche pour les animaux.

Il s'agit de l'un des 3 nouveaux bâtiments de toute la ville (la meilleure station balnéaire du Chili) avec une population de plus de 500 000 habitants. L'absence d'options pertinentes pour les appartements avec piscine, chauffage, 2 chambres et un mètre de 55-65 mètres carrés dans les environs crée une forte demande pour les appartements à la fois pour l'achat et la location. Le prix de vente par 1 m2 est inférieur de 18 % à celui des options similaires dans la ville, ce qui assurera la rentabilité de la transaction en cas de cession de contrat. L'établissement est situé dans le centre-ville - 15 minutes à pied de la plage, 10 minutes à pied du centre commercial, 5 minutes du parc et du parc de skate. En 2027, un aéroport international sera construit à 15 minutes de Vigna del Mar, ce qui garantit une augmentation du débit touristique et des prix de l'immobilier. A 50 m du futur complexe résidentiel se trouve l'Université Andres Bello, où étudient des étudiants de professions prestigieuses – médecins et avocats. Cela signifie que les futurs acheteurs / locataires sont des gens de familles solvables.