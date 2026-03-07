  1. Realting.com
  2. Chili
  3. Vina del Mar
  4. Complexe résidentiel VM Boulevard

Complexe résidentiel VM Boulevard

Vina del Mar, Chili
Prix ​​sur demande
;
8
Laisser une demande
ID: 33977
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chili
  • État
    Région de Valparaíso
  • Région
    Provincia de Valparaiso
  • Ville
    Vina del Mar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

MV Boulevard

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Oui.

✅ стивестив стройку для вереродаши,

✅ аренду,

✅ - Oui. (en milliers de dollars)

C'est un peu comme ça.

Il n'y a pas de problème.

— 20 %.

Остаток 80% — Оосле сдаши дома.

🙆‍♂️ Il y a des gens qui ont besoin d'aide. (en milliers de dollars) 🙆‍♂️

Il n'y a pas de problème. вариант:

✔️ м (вклюая терасу 5 кв. м) --- от 119 300 $ (аванс сейяас 23 860 $).

✔️ 1 сюальня, 1 ванная, 54.6 кв. м (вклююая терасу 4,9 кв). м) --- от 159 000 $ (аванс сейюас 31 800 dollars).

✔️ 2 сюальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (вклююая терасу 9,3 кв). м) --- от $174 800 (аванс сейюас $34 960).

👌🏻 Il y a un problème.

➖ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

➖ Je suis désolé.

➖ La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

➖ C'est vrai.

➖ «мойка для домаюних юивотн;хш;

➖ место для яарядки юлектромошилей. (en milliers de dollars)

Il n'y a pas de problème. 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самом юентре шинья-дель-яар, рядом со станоией метро Merval, юто оесюивает ш.стр.й достук к дальюараисо и друяим районам.

2️⃣ Il y a des gens qui ont besoin d'aide.

3️⃣ Informations complémentaires sur la nature de l'activité de l'organisme.

Localisation sur la carte

Vina del Mar, Chili
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel VM Boulevard
Vina del Mar, Chili
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Aucun complexe similaire en Chili n'a été trouvé. Utiliser la recherche étendue
Realting.com
Aller