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Résidence Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$90,000
;
18
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ID: 36790
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 352, 31

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    43

À propos du complexe

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Le Condé BKK1 est un monument à usage mixte de 43 étages situé dans le prestigieux quartier BKK1, développé par Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.

Mêlant luxe moderne à l'inspiration architecturale de l'Asie du Sud-Est et héritage de l'architecte Van Molyvann, le projet offre un style de vie urbain raffiné dans le quartier le plus exclusif de la ville.

Résidences

  • Unités Studio, 1BR, 2BR et 3BR
  • Aménagements entièrement meublés
  • Système maison intelligent (éclairage, température, commandes)
  • Disponible à la location

Services haut de gamme

  • Piscine à débordement avec vue sur l'horizon
  • Sky bar & jardin du ciel
  • Salle de gym & yoga entièrement équipée
  • Sentier de jogging et espaces verts de relaxation

Affaires et mode de vie Installations

  • Salles de conférence et espaces de lecture (32F)
  • Concierge & Japan-style management by Hopetree Japan
  • balcons privés, cuisines modernes et parking sécurisé

Une tour de style de vie entièrement connectée combinant confort, commodité et forte valeur d'investissement au cœur de BKK1.

Localisation sur la carte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge

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