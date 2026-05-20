Résidence Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Le Condé BKK1 est un monument à usage mixte de 43 étages situé dans le prestigieux quartier BKK1, développé par Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.

Mêlant luxe moderne à l'inspiration architecturale de l'Asie du Sud-Est et héritage de l'architecte Van Molyvann, le projet offre un style de vie urbain raffiné dans le quartier le plus exclusif de la ville.

Résidences

Unités Studio, 1BR, 2BR et 3BR

Aménagements entièrement meublés

Système maison intelligent (éclairage, température, commandes)

Disponible à la location

Services haut de gamme

Piscine à débordement avec vue sur l'horizon

Sky bar & jardin du ciel

Salle de gym & yoga entièrement équipée

Sentier de jogging et espaces verts de relaxation

Affaires et mode de vie Installations

Salles de conférence et espaces de lecture (32F)

Concierge & Japan-style management by Hopetree Japan

balcons privés, cuisines modernes et parking sécurisé

Une tour de style de vie entièrement connectée combinant confort, commodité et forte valeur d'investissement au cœur de BKK1.