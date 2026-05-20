Résidence Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Le Condé BKK1 est un monument à usage mixte de 43 étages situé dans le prestigieux quartier BKK1, développé par Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.
Mêlant luxe moderne à l'inspiration architecturale de l'Asie du Sud-Est et héritage de l'architecte Van Molyvann, le projet offre un style de vie urbain raffiné dans le quartier le plus exclusif de la ville.
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Une tour de style de vie entièrement connectée combinant confort, commodité et forte valeur d'investissement au cœur de BKK1.