Complexe résidentiel RF CITY

R&F CITY couvre une superficie de 560 000 mètres carrés et offre aux résidents une combinaison de confort prestigieux à des prix abordables dans la capitale.

30 000 m2 paysagés, espaces verts

Piscine olympique avec espace individuel pour enfants

courts de tennis et de badminton

aire de jeux

large gamme d'installations sportives et de divertissement

services exclusifs, club avec salle de sport, golf intérieur, chambres VIP pour les fêtes, salon de vin et cigares, cafés et restaurants.

zones commerciales, points de livraison, pharmacies, centres médicaux, salons de beauté

stationnement

R&F CITY est situé dans l'emplacement stratégique du triangle d'or.

20 minutes pour le nouvel aéroport international "Techo"

5-7 minutes pour le centre d'affaires BKK1

10 minutes de Norea City, une grande échelle, se développant rapidement, divertissant le long du front de mer

Il est proche du boulevard français d'élite (Moniwong), entouré d'entreprises internationales, boutiques hors taxes, concessionnaires 4S et centres de mode.

10 minutes des plus grands centres commerciaux Chip Mong et Aeon 3, qui fournissent les derniers en matière de shopping, de mode et de divertissement.

La société de gestion fournit aux résidents des services 24 heures sur 24 :

sécurité et service de conciergerie 24/7

gestion immobilière premium

Garantie de propreté et de confort, sécurité et commodité tous les jours.

Types d'appartements :

1 Chambre à coucher, 53 m2 (2 appartements à l'étage, situé derrière les ascenseurs)

2 Chambre à coucher, 75 m2 (2 appartements par étage, situé à côté de 1 chambre à coucher)

2 chambres, 76 m2

3 Chambre à coucher, 113 m2.

3 Chambre à coucher, 130 m2.