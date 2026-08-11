Permis de résidence en Bulgarie

À propos du programme d'immigration

Obtenir un permis de séjour en Bulgarie sur la base de l'enregistrement d'un bureau de représentation commerciale d'une société étrangère.

Le programme est adapté aux propriétaires d'entreprise, aux directeurs d'entreprise, aux employés ainsi qu'aux personnes nommées par les représentants commerciaux d'une personne morale étrangère. Le bureau de représentation est enregistré à la Chambre de commerce et d'industrie bulgare et n'exerce pas d'activités commerciales, mais sert de base à l'obtention d'un permis de séjour.

Le statut est délivré pour une durée maximale d'un an avec possibilité de prolongation illimitée. Après cinq ans de résidence, il est possible de demander la résidence permanente, puis la citoyenneté bulgare conformément aux exigences de la loi.