Permis de résidence en Bulgarie

À propos du programme d'immigration

Le programme d'obtention d'un permis de séjour en Bulgarie pour les retraités étrangers vous permet de résider légalement dans le pays, utiliser le système de soins de santé européen, ouvrir des comptes bancaires, acheter des biens immobiliers et ensuite demander la résidence permanente et la citoyenneté.

La base est d'obtenir une pension d'État dans le pays de résidence. Aucun investissement immobilier n'est requis.

Le programme est particulièrement populaire parmi les retraités en Israël, en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Biélorussie et dans d'autres pays en raison du faible coût de l'enregistrement, des faibles coûts de la vie et d'un climat doux.

Après avoir obtenu un permis de séjour, le conjoint (a) peut demander le statut dans le cadre du programme de regroupement familial.