  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Programmes d'immigration
  4. Permis de résidence en Bulgarie

Permis de résidence en Bulgarie

Bulgarie Bulgarie
Durée du processus: depuis 3 months
Frais: depuis
$3,991
;
Permis de résidence en Bulgarie
Permis de résidence
Laisser une demande

À propos du programme d'immigration

Le programme d'obtention d'un permis de séjour en Bulgarie pour les retraités étrangers vous permet de résider légalement dans le pays, utiliser le système de soins de santé européen, ouvrir des comptes bancaires, acheter des biens immobiliers et ensuite demander la résidence permanente et la citoyenneté.

La base est d'obtenir une pension d'État dans le pays de résidence. Aucun investissement immobilier n'est requis.

Le programme est particulièrement populaire parmi les retraités en Israël, en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Biélorussie et dans d'autres pays en raison du faible coût de l'enregistrement, des faibles coûts de la vie et d'un climat doux.

Après avoir obtenu un permis de séjour, le conjoint (a) peut demander le statut dans le cadre du programme de regroupement familial.

Avantages
Durée du processus
Durée du processus
depuis 3 months
Frais
Frais
depuis
$3,991
Vous regardez
Permis de résidence en Bulgarie
Bulgarie Bulgarie
depuis
$3,991
Posez toutes vos questions
Soumettez votre demande à un consultant en immigration
Merci! Votre demande a été acceptée
Dos Laisser une demande
Autres programmes d'immigration
Permis de résidence
Permis de résidence en Bulgarie
Permis de résidence en Bulgarie
Bulgarie Bulgarie
depuis
$15,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Service complet pour l'obtention d'un permis de séjour sur la base de la création d'une entreprise: enregistrement compte bancaire permis de séjour pour le fondateur Services supplémentaires: Recherche de biens immobiliers à des fins de bureau et autres à des fins commer…
Agence
Consulting VP Park SRL
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Consulting VP Park SRL
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Écrire dans un Telegram
Permis de résidence
Permis de résidence en Bulgarie
Permis de résidence en Bulgarie
Bulgarie Bulgarie
depuis
$5,702
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 3 months
Obtenir un permis de séjour en Bulgarie sur la base de l'enregistrement d'un bureau de représentation commerciale d'une société étrangère.Le programme est adapté aux propriétaires d'entreprise, aux directeurs d'entreprise, aux employés ainsi qu'aux personnes nommées par les représentants com…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande