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Permis de résidence en Bulgarie

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Durée du processus: depuis 1 months
Frais: depuis
$30,000
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Permis de résidence en Bulgarie
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À propos du programme d'immigration

Service complet pour l'obtention d'un permis de séjour sur la base de la création d'une entreprise:

  • enregistrement
  • compte bancaire
  • permis de séjour pour le fondateur

Services supplémentaires:

  • Recherche de biens immobiliers à des fins de bureau et autres à des fins commerciales ou à vie
  • permettre la documentation pour les entreprises
  • Soutien aux entreprises (avocat + comptable)
Avantages
Durée du processus
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depuis 1 months
Frais
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depuis
$30,000
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1 months
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