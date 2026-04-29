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Maisons de ville à vendre en District de Vlora, Albanie

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Maison de ville 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Maison de ville 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Maison de plain-pied avec vue sur mer et jardin privé à vendre à Vlora, Riviera albanaise - …
$410,066
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
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