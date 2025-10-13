Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en Préfecture de Tirana, Albanie

2 propriétés total trouvé
Entreprise établie 90 m² dans Tirana, Albanie
Entreprise établie 90 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Laisser une demande
Entreprise établie 500 m² dans Tirana, Albanie
Entreprise établie 500 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 500 m²
Nombre d'étages 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
Laisser une demande
