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Bord du lac Studios à vendre en Albanie

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Tirana
3
Saranda
5
Orikum
19
Vlora
43
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1 propriété total trouvé
Studio 3 chambres dans Tirana, Albanie
Studio 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 251 m²
Sol 6
APARTAMENT À VENDRE 251 m² – LIQEN I THATË Le Groupe B99 propozon një apartament me sipër…
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Caractéristiques des propriétés en Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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