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Studios à vendre en Shengjin, Albanie

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4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Lezhe Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 3/9
La Garsonie moderne à vendre à AVRIL 22 Résidence Ap 431 📍 Étage 3 📐 Interface Neto: 43.89 …
$95,146
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Century 21 Oksford
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English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Studio 1 chambre dans Lezhe Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Nouveau Complexe résidentiel – Qualité que vous pouvez sentir, emplacement qui vous gagne.Da…
$68,565
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Century 21 Oksford
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Studio 1 chambre dans Lezhe Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 5
Un studio avec balcon est à vendre à Shengjin à 20 mètres de la plage. Situé dans un bâtimen…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 1 chambre dans Lezhe Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 2
Un studio avec balcon est à vendre à Shengjin à 80 mètres de la plage et à proximité de l'hô…
$62,773
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