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Maisons de ville Piscine à vendre en Albanie du Sud, Albanie

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Vlora
7
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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans District de Vlora, Albanie
Maison de ville 3 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 217 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre à Lungomare, Vlora, Riviera albanaise. Lungomare est votre quar…
$320,058
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Albanie du Sud, Albanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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