Immobilier commercial en Saranda, Albanie

hôtels
3
4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 55 m² dans Gjashte, Albanie
Propriété commerciale 55 m²
Gjashte, Albanie
Surface 55 m²
✅ Price: 120,000 Euros (negotiable) ✅ Location: Yacht Port, Sarande ✅ Construction area: 55m…
$138,013
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Hôtel 450 m² dans Gjashte, Albanie
Hôtel 450 m²
Gjashte, Albanie
Surface 450 m²
Sol 2/3
Skanderbeg Street, seulement 80 mètres à vol d'oiseau de la merSuperficie: 450m2Région de Ve…
$1,72M
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Hôtel dans Cuke, Albanie
Hôtel
Cuke, Albanie
Nombre d'étages 4
C'est une vue familiale appropriée. PaysCet hôtel bien entretenu, construit en 2013, est sit…
$2,56M
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Hôtel 200 m² dans Gjashte, Albanie
Hôtel 200 m²
Gjashte, Albanie
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
✅ Lieu: Sarande✅ Surface de chaque étage : 200 m2 chacun✅ Surface terrain: 600 m2✅ Prix: Sel…
$2,08M
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
