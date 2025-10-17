Complexe résidentiel DESLA TOWER RESIDENCE

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Quartier Plazh, Durrës

🌊 À seulement 200 mètres de la mer | 5 minutes à pied de la plage

Un nouveau complexe résidentiel de classe business situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Durrës.

DESLA TOWER RESIDENCE est un projet architectural moderne conçu pour offrir un cadre de vie confortable en bord de mer ainsi qu’une excellente opportunité d’investissement immobilier.

Le quartier Plazh est depuis longtemps l’un des secteurs les plus populaires de la ville. Il se distingue par son emplacement pratique, son infrastructure développée et sa proximité avec la mer ainsi qu’avec le centre-ville.

Ce quartier est particulièrement apprécié par :

• les investisseurs internationaux

• les digital nomads et freelances

• les touristes qui envisagent de s’installer en Albanie

• les familles albanaises pour une résidence permanente

La forte demande locative et la proximité de la plage rendent cet emplacement particulièrement attractif pour l’investissement.

Architecture du complexe

DESLA TOWER RESIDENCE est un complexe résidentiel moderne composé de trois bâtiments disposés en diagonale les uns derrière les autres.

🏢 Bâtiment 1 — 9 étages

🏢 Bâtiment 2 — 17 étages

🏢 Bâtiment 3 — 25 étages

Les bâtiments sont reliés par une zone commerciale au rez-de-chaussée, où seront installés différents services pour les résidents, notamment :

• salle de sport

• restaurants et cafés

• espace SPA et bien-être

• boutiques et services

L’architecture moderne, les façades élégantes et l’éclairage du bâtiment feront de ce projet l’un des complexes résidentiels les plus remarquables du quartier Plazh.

Le complexe disposera également d’un territoire privé et sécurisé, garantissant confort et tranquillité aux résidents.

Types d’appartements

Le complexe propose différents types d’appartements :

• studios

• appartements 1+1

• appartements 2+1

• appartements 3+1

La superficie des appartements commence à partir de 44 m².

🌊 La vue sur la mer commence à partir du 10ᵉ étage, ce qui rend les appartements des étages supérieurs particulièrement attractifs.

Finitions des appartements

Les appartements sont livrés avec une finition complète de construction, comprenant :

• carrelage au sol dans l’appartement et sur le balcon

• salle de bain entièrement équipée

• toilettes

• lavabo

• bidet

• chauffe-eau (boiler)

• portes intérieures

• porte d’entrée blindée

• fenêtres à double vitrage

• installation électrique et plomberie réalisées

• préparation pour l’installation de la climatisation

Parking

Le complexe dispose d’un parking souterrain sur deux niveaux.

🚗 Niveau -1 — 15 000 €

🚗 Niveau -2 — 13 000 €

Espaces commerciaux

Des locaux commerciaux sont également disponibles à la vente dans le complexe.

💼 Prix à partir de 2500 € / m²

Prix des appartements

💶 à partir de 1500 € / m²

🌊 appartements avec vue sur la mer — à partir de 2000 € / m²

Conditions d’achat

💳 paiement échelonné jusqu’à 4 ans

📉 premier versement — 15 %

État du projet

🏗 phase initiale de construction (fondations)

📅 livraison prévue en 2030

Localisation

📍 centre-ville de Durrës — environ 4 km

✈️ aéroport international de Tirana — environ 30 minutes

À proximité du complexe :

• plage et promenade maritime

• restaurants et cafés

• supermarchés

• transports publics

• toutes les infrastructures nécessaires pour une vie confortable

Promoteur du projet

Le projet est développé par DESLA, une entreprise de construction disposant d’une grande expérience dans le développement de complexes résidentiels en Albanie.

Conformément à la législation albanaise, si un projet n’est pas achevé par le promoteur, l’État assume la responsabilité de garantir l’achèvement du projet, ce qui offre une sécurité supplémentaire aux investisseurs.

✨ DESLA TOWER RESIDENCE combine architecture moderne, emplacement privilégié près de la mer et fort potentiel d’investissement dans l’un des quartiers les plus attractifs de Durrës.