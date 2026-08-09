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Restaurants à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

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Restaurant 144 m² dans Golem, Albanie
Restaurant 144 m²
Golem, Albanie
Surface 144 m²
Nous avons un bar restaurant à vendre dans la région Mali Robit, Golemi.Informations sur l'e…
$411,199
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Future Home Invest
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English, Español, Italiano, Türkçe
Restaurant 288 m² dans Golem, Albanie
Restaurant 288 m²
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 3
Surface 288 m²
Sol 1
Le restaurant est situé au rez-de-chaussée d'un complexe situé à Golem, près de la mer et au…
$541,460
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Agence
AFS Real Estate Management
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