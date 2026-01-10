Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

penthouses
8
appartements à plusieurs niveaux
19
studios
14
1 BHK
265
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 5/9
Appartement en première ligne + garage de 32 m²
$228,480
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Bashkia Kavaje, Albanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
