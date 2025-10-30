Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

penthouses
11
appartements à plusieurs niveaux
21
studios
17
1 BHK
181
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 3
For sale 1+1 apartment with a with terrace 73 sq.m in the Golem area only 100 meters from th…
$174,814
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Caractéristiques des propriétés en Bashkia Kavaje, Albanie

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
