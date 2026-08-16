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Immobilier commercial en Bashkia Himare, Albanie

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Himare
3
3 propriétés total trouvé
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS dans Himare, Albanie
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albanie
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 5
Hôtel Shesim nouvellement construit, entièrement meublé et prêt à l'emploi. 📍 Emplacement P…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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Entrepôt 15 m² dans Palase, Albanie
Entrepôt 15 m²
Palase, Albanie
Surface 15 m²
Sol -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Investment Realty Group
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Hôtel 1 200 m² dans Gjilek, Albanie
Hôtel 1 200 m²
Gjilek, Albanie
Surface 1 200 m²
? Dhermi? Surface habitable: 8000m2? Secteur de construction : 1200m2▪️ Prix: 4 000 000 Euro…
$4,60M
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NEXT REAL ESTATE
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