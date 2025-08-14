Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Bashkia Cerrik, Albanie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Gostime, Albanie
Appartement 1 chambre
Gostime, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 3/5
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 5 étages à Golem, la surface totale d…
$94,368
Caractéristiques des propriétés en Bashkia Cerrik, Albanie

