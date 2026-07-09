Veles Enterprises

Prestations de service

Immobilier



Veles Property ltd est une agence immobilière internationale qui emploie des professionnels de l'immobilier qui sont membres de l'Association of Realtors of Northern Cyprus.

Les employés offrent un large éventail de services dans la vente, l'achat et la location de biens immobiliers résidentiels et non résidentiels au pays. La société a établi une coopération étroite avec de grandes entreprises de construction fiables opérant à Chypre. L'agence offre également des biens immobiliers sur le TRNC du marché secondaire.

Notre portfolio contient de nombreuses propriétés, dont:

appartements avec une solution d'auteur;

villas de luxe;

bungalow au bord de la mer;

les maisons de ville confortables;

immobilier commercial.

Vous pouvez vous familiariser avec les objets proposés sur le site de l'entreprise (il y a 2 versions linguistiques du site pour la commodité des clients - russe et anglais). Alors que nous travaillons sur le marché international, nos annonces sont placées sur des plateformes d'information dans différents pays du monde, de sorte que n'importe qui peut acheter des propriétés à Chypre.

En nous contactant, vous pouvez être sûr que les spécialistes s'efforcent de satisfaire autant que possible vos désirs, de trouver un objet qui correspond pleinement à vos idées sur l'esthétique, le confort et l'ergonomie et de faire une affaire à des conditions compréhensibles. L'achat, la vente, la conclusion d'un contrat de location et bien plus encore sont transparents, officiellement enregistrés et donc vous n'avez pas à vous soucier de l'endroit où vos finances sont investies. En plus de l'aide à la recherche immobilière et à la transaction, nous fournissons une gamme d'autres services, y compris la traduction de / dans n'importe quelle langue du monde des documents, etc. Par conséquent, nous sommes prêts à organiser l'arrangement à Chypre-Nord, même sur une base clé en main.

Notre propriété au nord de Chypre est à peu près fiable!



CONSULTATION



Il vaut la peine de demander à Veles Consulting de ne pas passer de précieuses minutes de votre vie à surveiller la législation d'un État inconnu. Des spécialistes expérimentés fourniront des conseils sur:

Obtenir des permis d'achat de biens immobiliers par un étranger. Les gestionnaires aideront non seulement à traiter la liste des documents nécessaires, mais accompagneront volontiers une personne à toutes les étapes de ce processus. Si nécessaire, nous nous occuperons également de la sélection des logements ou des locaux commerciaux pour faire des affaires;

Réenregistrement de la propriété immobilière;

Préparation de contrats de vente de biens immobiliers, de convention de dépôt, de fiducie avec les résidents locaux;

Conclusions de la location de la villa, etc.;

Effectuer des transactions d'achat et de vente de maisons, villas, appartements, biens immobiliers commerciaux, voitures;

Enregistrement des contrats au Service fiscal, ainsi que de leur enregistrement au Land Cadastre. Seul un contrat enregistré conformément à la procédure établie par la loi protège les droits de l'acheteur et protège contre la revente de la villa ou du restaurant à un tiers ou l'émission d'un prêt garanti par ce bien;

Ouverture d'entreprises pour les étrangers et les citoyens de la TRNC. Ce point est particulièrement populaire, parce que le nord de Chypre est une politique fiscale loyale, la protection de la propriété, la confidentialité, l'absence de systèmes de corruption, l'économie prometteuse et plus.

Ouverture de l'association, fondation caritative;

Visas



Veles Visas est conçu pour aider à ouvrir un visa et vous immerger dans la culture d'un autre pays dès que possible. La préparation des documents est un événement plutôt gênant qui exige des responsabilités et un haut niveau de professionnalisme. S'appuyer sur vous-même pour résoudre ce problème sans impliquer des spécialistes sera irréfléchi, parce qu'il ya un risque de manquer quelque chose d'important. Nous sommes prêts à vous aider à réaliser vos rêves et à demander un visa dans n'importe quel pays. Vous voulez visiter l'incroyable île d'Isola Bella en Italie, nourrir des pigeons sur la Piazza San Marco à Venise, monter un glacier express ou monter un éléphant sur l'océan en Thaïlande ? Ou peut-être rêvez-vous de voir de vos propres yeux comme à l'aube décoller dans le ciel d'énormes ballons dans la Cappadoce magique ? Nous vous aiderons à réaliser vos rêves et non seulement à demander un visa pour les pays Schengen, mais aussi à exécuter d'autres permis d'entrée dans le pays.

Aussi avec nous, vous pouvez non seulement profiter de voyages incroyables, mais aussi de se réaliser. Veles Visas traite des visas étudiants et aide les jeunes à atteindre les sommets au Canada, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie et dans d'autres pays du monde. N'est-il pas merveilleux d'avoir l'occasion de devenir étudiant à Harvard, l'Université Wilhelm de Westphalie, l'Université La Sapienza de Rome et d'autres institutions prestigieuses de classe mondiale? Avec nous, un visa pour les étudiants est facile et simple, sans paperasse inutile et dans les plus brefs délais. Notre personnel sera heureux de vous parler de toutes les caractéristiques d'obtenir un visa pour un coin particulier du monde.

Travailler avec nous est une garantie de votre tranquillité d'esprit.



TOURISME



La mer Méditerranée est le berceau de nombreuses civilisations, ses vagues lavant les rives de 21 États. De charmantes villes méditerranéennes, situées sur la douce côte de la mer, sont populaires lors du choix des destinations touristiques pour des voyages actifs ou le repos mesuré sur la plage. L'une des destinations les plus réussies est le tourisme vers Chypre-Nord. Villes anciennes et théâtres, paysages pittoresques, enveloppés dans le mystère de la légende des chevaliers et des châteaux des croisés, la mer et les cathédrales s'entremêlent sur cette île et fascinent chaque voyageur. Ici, tout le monde trouvera quelque chose à son goût.

Chypre-Nord est un endroit étonnant, dont la splendeur ne laisse personne indifférent. Seulement ici vous pouvez vous réveiller le matin sur la rive émeraude dans un hôtel de luxe, au déjeuner pour nager avec d'énormes tortues de mer loin des yeux humains, et au coucher du soleil pour trouver du réconfort dans les prières à l'icône souhaitée d'Andrew le Premier-Appelé. Chypre-Nord est un pays qui mérite d'être visité au moins une fois dans la vie. Nous vous aiderons volontiers à toucher la beauté et à vous familiariser avec l'incroyable République turque de Chypre-Nord.



IMMIGRATION



Nous ne nous contentons pas de recueillir un ensemble de documents pour obtenir un permis de séjour à Chypre ou d'assurer le transfert du client et sa légalisation dans le pays dans le cadre de la réinstallation, nous fournissons un soutien complet. Il s'agit notamment de trouver un logement convenable à louer ou à acheter, de résoudre les problèmes liés aux soins médicaux, ainsi que d'obtenir une éducation pour les membres de la famille de différents âges, et si nécessaire, nous vous aiderons à acheter des meubles pour une nouvelle villa ou bureau.

Nous comprenons également combien le temps est important pour une personne et combien elle est précieuse dans la vie, de sorte que le processus de demande et d'approbation est éloigné. Pour contacter le gestionnaire et même soumettre certains documents à différentes autorités, vous n'aurez pas besoin de quitter votre entreprise. Dans tous les autres cas, les spécialistes vous guideront par la main vers le bureau de droite et vous épargneront de la paperasse et de la errance dans les couloirs.

Nous faisons plus que ce que vous attendez de nous !

Notre équipe aidera également à déplacer l'entreprise. Il est tout simplement impossible d'être préparé pour une telle étape, et -Stretching le plaisir et le déménagement pendant longtemps peut causer des pertes d'affaires, les frais en hâte peuvent également conduire à de nombreux problèmes. Il n'est pas facile de documenter la délocalisation des entreprises, car il est nécessaire de comprendre toutes les nuances et subtilités de la législation du pays hôte. Veles Immigration a une expérience précieuse et de nombreux cas dans son arsenal pour faire avancer l'entreprise en douceur.



Traductions



La traduction est assurée par des traducteurs professionnels qui possèdent les connaissances nécessaires dans le domaine dans lequel elle est requise. L'utilisation correcte de la terminologie est très importante. La traduction écrite est réalisée à partir / dans différentes langues du monde, les plus populaires sont les traductions en turc, russe, anglais. En plus d'un tel service comme la traduction notariale, dans certains cas les documents sont certifiés par l'ambassade de Turquie, et la procuration est certifiée par le tribunal.

Veles Translation appose également une apostille sur les documents de la République turque de Chypre-Nord et les procurations de ressortissants de pays tiers résidant dans le pays.

En moyenne, il faut 2 jours pour traduire un document, mais si vous avez besoin d'une traduction plus tôt, nous sommes prêts à l'effectuer dans le cadre du service de traduction urgent. Après tout, nous nous efforçons de satisfaire autant que possible les demandes du client. Pour commander une traduction du document, vous devez apporter l'original au bureau de l'entreprise ou envoyer une copie numérisée du document en ligne. En outre, il est nécessaire de fournir les passeports des personnes spécifiées dans les documents (cela est nécessaire pour vérifier l'exactitude de l'orthographe du nom et du nom).

L'interprétation fait partie des services. Le thème et la complexité ne comptent pas. Nos traducteurs ont les qualifications nécessaires pour vous aider à organiser des négociations avec une entreprise étrangère, des événements sportifs, des conférences de presse, ainsi que fournir des services de traduction dans les tribunaux de la TRNC.



Nous sommes toujours heureux de vous aider et nous ferons tout pour fournir un soutien consultatif aux gens du pays et effectuer des transferts pour ceux qui veulent aller à l'étranger pour étudier ou travailler, marins ou touristes.