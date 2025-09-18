  1. Realting.com
Lux home cyprus

Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1998
Sur la plateforme
3 années 9 mois
Langues
English, Русский
Site web
luxhomecyprus.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
Lux home cyprus est la principale agence immobilière de Chypre-Nord, fiable par des milliers de familles dans leur recherche de biens immobiliers.

Si vous cherchez des appartements, bungalows, villas ou terrains dans le quartier Esentepe, Kyrenia, Famagusta ou Guzelyurt dans le nord de Chypre, vous êtes au bon endroit!

Notre équipe de professionnels de l'immobilier vous aidera à faire le bon choix de propriété, vous conseiller à chaque étape du processus d'achat, et rendre le processus complètement sans tracas:

Nous avons déjà introduit des centaines de familles à Chypre-Nord, en comparant avec succès nos clients avec la bonne option pour l'investissement et vivre comme ils le désirent.

Notre succès en tant qu'agence immobilière leader à Chypre-Nord n'aurait pas été possible sans notre équipe et de solides partenariats. C'est précisément ces relations qui nous permettent de fournir à nos clients les meilleures solutions immobilières.

Découvrez notre vaste portefeuille de propriétés nouvellement construites et de revente à Chypre-Nord.

Commencez votre voyage pour une vie plus simple aujourd'hui!

Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:27
(UTC+3:00, Asia/Famagusta)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Maryia Kursun
Maryia Kursun
Roman Gerasimov
Roman Gerasimov
Luxury Life
Chypre du Nord, Gazimagusa Belediyesi
Année de création de l'entreprise 2013
Nouveaux bâtiments 2
Bonjour, mon nom est Ali. C'est Luxury Life est l'une des principales sociétés immobilières de Chypre-Nord.- Sur le marché immobilier pendant 9 ans. On nous fait confiance et on nous justifie.-Avec notre équipe d'avocats et de consultants en immigration efficaces, nous vous aiderons à achete…
