À propos de l'agence

Lux home cyprus est la principale agence immobilière de Chypre-Nord, fiable par des milliers de familles dans leur recherche de biens immobiliers.



Si vous cherchez des appartements, bungalows, villas ou terrains dans le quartier Esentepe, Kyrenia, Famagusta ou Guzelyurt dans le nord de Chypre, vous êtes au bon endroit!



Notre équipe de professionnels de l'immobilier vous aidera à faire le bon choix de propriété, vous conseiller à chaque étape du processus d'achat, et rendre le processus complètement sans tracas:



Nous avons déjà introduit des centaines de familles à Chypre-Nord, en comparant avec succès nos clients avec la bonne option pour l'investissement et vivre comme ils le désirent.



Notre succès en tant qu'agence immobilière leader à Chypre-Nord n'aurait pas été possible sans notre équipe et de solides partenariats. C'est précisément ces relations qui nous permettent de fournir à nos clients les meilleures solutions immobilières.



Découvrez notre vaste portefeuille de propriétés nouvellement construites et de revente à Chypre-Nord.



Commencez votre voyage pour une vie plus simple aujourd'hui!