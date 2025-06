Residence permit / purchase of real estate

À propos du programme d'immigration

Lors de l'achat d'une propriété résidentielle dans le nord de Chypre, votre famille obtient un permis de séjour temporaire. Un titre de séjour est délivré pour une durée d'un an avec possibilité de prolongation. Contrairement à d’autres pays où un certain montant d’investissement immobilier est requis pour obtenir un permis de séjour, ce montant minimum n’existe pas dans le nord de Chypre. Il est nécessaire d'acheter des biens immobiliers résidentiels, non commerciaux, pour n'importe quel montant. De plus, après avoir vécu dans le nord de Chypre avec un permis de séjour de 6 ans, vous pouvez demander la résidence permanente.



Ce qu'il est important de considérer :

- Vous ne pouvez obtenir un permis de séjour que si la construction de votre propriété est terminée

- Les enfants de moins de 18 ans doivent être inscrits sur le permis de séjour du parent

- Un permis de séjour peut être délivré pour une durée de 6 ou 12 mois, selon la décision du ministère de l'Intérieur.

- Si, dès réception des résultats des tests, vous souffrez d'une maladie, selon la gravité de la maladie, vous pouvez être orienté vers un traitement ou une expulsion.

- Si le ministère de l'Intérieur fait une demande répétée pour confirmer vos fonds (cela peut arriver après 6 mois), il doit y avoir un mouvement de fonds sur le compte bancaire

* Mémo : Le ministère de l'Intérieur et la police peuvent demander des documents et formuler des exigences supplémentaires au moment de la demande de permis de séjour. Nous vous recommandons de faire cette procédure accompagné d'un consultant VELES.

Contacts :

https://velesproperty.agency

https://velesproperty.com



Youtube:

http://www.youtube.com/@velesproperty

Instagram:

https://instagram.com/veles.property

Télégramme :

https://t.me/velesproperty.com