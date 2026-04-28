Sideris Real Estate

À propos de l'agence

L'agence immobilière "SIDERIS" est à juste titre considérée comme l'un des leaders et une entreprise en développement, traitant de tous les types de biens immobiliers dans la ville de Loutraki et sa périphérie, ainsi que toute la Corinthie depuis plus de 15 ans.

Le directeur et fondateur de l'agence est Sideris Plyachikidis, qui à son tour est également le président de l'unité des agents immobiliers de Corinthie, comprend combien il est important pour le client. professionnalisme, fiabilité, honnêteté et intégrité dans la résolution et la mise en oeuvre de leurs enjeux et tâches, fait tout pour justifier la confiance de nos clients.

Nous apprécions chacun de nos clients!

La confiance et l'honnêteté sont non seulement le résultat d'une coopération réussie, mais aussi l'occasion de fournir aux clients l'information la plus complète d'intérêt et de les aider à résoudre le problème et à réaliser leurs rêves dans le temps le plus rapide possible!

Il n'est pas surprenant que beaucoup de clients deviennent nos amis. En règle générale, environ 70 % des nouveaux clients reçoivent des recommandations. C'est ainsi que se forme une réputation impeccable, qui est très importante pour nous. Nous fournissons à tous les clients une approche individuelle et une atmosphère confortable et n'oublions pas que nous ne cherchons pas seulement la bonne option immobilière, mais aider à résoudre le problème.