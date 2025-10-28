  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Dacha Real Estate

Dacha Real Estate

Émirats arabes unis, Doubaï
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 1 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
www.urbanvista.ae
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Urban Vista Real Estate is a boutique luxury brokerage specializing in Dubai’s most prestigious addresses. We offer discreet, personalized service and exclusive access to exceptional homes and investment opportunities.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 18:12
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Émirats arabes unis
Elina Pituscan
Elina Pituscan
5 propriétés
Agences à proximité
Alamodi real estate
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2020
Propriété résidentielle 1
L'agence unique n'offre aucune commission sur la plupart des propriétés. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage a été fondée avec un objectif clair à l'esprit : offrir des conseils clairs, suffisants et honnêtes aux acheteurs et investisseurs immobiliers du monde entier et en particulier aux …
Laisser une demande
PRO Silver
DDA Real Estate
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 973 Propriété résidentielle 2622 Propriété commerciale 36 Location longue durée 22 Terres 1
DDA Real Estate is an international real estate agency specializing in the Dubai and UAE markets. We help clients not only buy or sell properties but also provide full transaction support: from project selection to mortgage processing, bank account opening, and obtaining a residence visa. …
Laisser une demande
Address Property
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2011
Nouveaux bâtiments 8
Laisser une demande
TRANIO
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2010
Nouveaux bâtiments 1857 Propriété résidentielle 1562
Tranio est un courtier immobilier internationalÀ la demande des clients, nous sélectionnons l'immobilier, ainsi que les meilleurs fournisseurs de services nécessaires pour des investissements rentables et sûrs à l'étranger.Nous aidons dans les domaines suivants:Consultations sur la stratégie…
Laisser une demande
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2014
Nouveaux bâtiments 5 Propriété résidentielle 2
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKERS is a Dubai based real estate brokerage company with the workforce of multilingual,  multinational, expert realty consultants having in-depth knowledge of Dubai realty. We provide our discerning clients with comprehensive & efficient  real estate services an…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller