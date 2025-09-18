  1. Realting.com
  3. ООО «АН Академия»

ООО «АН Академия»

Russie, District fédéral du Nord-Ouest
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2005
Sur la plateforme
5 années 5 mois
Langues
Русский
Site web
anakademy.ru/
Nos agents en Russie
Andrey Yakovlev
Andrey Yakovlev
Agences à proximité
АВЕНТИН - Недвижимость Москвы
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 1995
Propriété commerciale 2
Le groupe d'entreprises AVENTIN occupe est un véritable leader dans son secteur à Saint-Pétersbourg, Moscou et Sotchi, l'emplacement de ses bureaux. Le groupe d'entreprises "AVENTIN" offre le meilleur immobilier dans les trois villes pour vivre et investir.Nous effectuons avec succès des tra…
Чекни
Russie, Nizhny Novgorod
Année de création de l'entreprise 1994
Propriété résidentielle 442 Propriété commerciale 58 Terres 83
Une société par actions Firma Chekni fournit toutes sortes de services immobiliers dans le marché immobilier de Nijni Novgorod et sa région. Elle travaille avec succès depuis septembre 1993. Le nom de l'entreprise provient du verbe anglais 'to check' qui implique la signification supplémenta…
Lange&Smith
Russie, Nickel
Année de création de l'entreprise 2019
La mission de Lange&Smith est de promouvoir et de vendre des oeuvres d'architecture basées sur les normes immobilières professionnelles mondiales. L'architecture est l'art et la science d'ériger, de concevoir des bâtiments et des structures, ainsi que l'ensemble même de bâtiments et de struc…
ООО "Агентство Алексея Гусева"
Russie, Saint-Pétersbourg
GHA Proje
Russie, Moscou
GHA Proje – une entreprise ayant son siège à Istanbul, qui se spécialise dans plusieurs domaines: vente d'installations en Turquie, sélection de biens immobiliers dans d'autres pays, obtention d'un deuxième permis de citoyenneté ou de résidence par le biais de programmes officiels d'investis…
