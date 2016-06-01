  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Аталанта

Аталанта

Russie, District fédéral central
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2000
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 8 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Site web
Site web
atalantare.com
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Agence immobilière haut de gamme à l'étranger Voulez-vous acheter ou louer un logement de luxe à l'étranger? Nous allons réaliser vos souhaits! Dans les stations de ski, au bord de la mer, sur l'océan, dans les plus grandes villes du monde et sur les îles, les appartements dans les paradis du monde entier vous attendent. Notre personnel vous aidera à choisir la meilleure option. Nous fournissons un large choix d'appartements, maisons, villas, châteaux, chalets, penthouses et maisons de ville à travers le monde. Immobilier de luxe à l'étranger est à votre disposition. L'immobilier dont vous ne pouviez rêver, dans le quartier avec les célébrités mondialement célèbres, ou avec les personnes les plus riches de la planète. Notre site Web présente des objets à Miami, New York, Londres, Manchester, Genève, Paris, Francfort, Munich et Berlin. Outre Hawaii, les îles Vierges, Tenerife, les Alpes, la Costa Blanca et Majorque, Dubaï et Porto Rico, Barcelone et Athènes, Jūrmala et Riga, Cannes, Vienne et Nice.

Prestations de service

Nous offrons les services suivants: obtention d'un permis de séjour et de la citoyenneté pour la location et la vente de yachts, l'aviation d'affaires; éducation à l'étranger; gestion des actifs financiers; services médicaux à l'étranger. Nous offrons également un service de concierge de haute qualité

Mes partenaires
1 agence
Agences à proximité
ИП Шайдурова-Владимирская Екатерина Юрьевна
Russie, Iekaterinbourg
Laisser une demande
Mobius
Russie, Serdobsk
Propriété commerciale 1
Investissements dans des projets internationaux lucratifs pour la reconstruction d'objets immobiliers
Laisser une demande
City Help Center
Russie, District fédéral du Nord-Ouest
Laisser une demande
ДОМРЕПОСТ
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2002
Informations complémentaires 2000 Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentaires Informations complémentair…
Laisser une demande
WORLD PROPERTY INVEST
Russie, District fédéral central
Propriété résidentielle 13
Propriété mondiale Invest propose à ses clients des projets immobiliers étrangers uniques qui sont intéressants principalement à des fins d'investissement. Notre entreprise s'occupe uniquement des entreprises de construction éprouvées et fiables. Nous offrons des projets immobiliers qui se c…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller