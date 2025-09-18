  1. Realting.com
One Moscow

Russie, Kozelsk
Agence immobilière
3 années 3 mois
Русский
onemsk.ru/
À propos de l'agence

Immobilier premium dans la capitale.
Nous défendons nos clients et leur donnons des informations objectives sur le marché. Nous vous aiderons à trouver un appartement et gagnerons de 10% par an sur les investissements dans de nouveaux bâtiments.

Nouveaux bâtiments
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Moscou, Russie
depuis
$114,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Surface 45–56 m²
3 objets immobiliers 3
Residential business class apartments « Queen 13 » for those who live and work in the Ostankino area and love this location. / p A ten-story house for 205 apartments offers future residents unique apartment formats, including 4 penthouses with terraces, 2 of which are two-level. The fa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 47.6
157,324 – 181,181
Apartment 2 chambres
55.5
220,121
One Moscow
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Moscou, Russie
depuis
$290,164
L'année de construction 2024
Surface 41–101 m²
4 objets immobiliers 4
La ville du club sur la rivière Primavera est située sur l'un des littorals les plus pittoresques du nord-ouest de Moscou.br /Appartements avec vue imprenable sur la rivière vous permettra d'admirer le soleil et l'eau en même temps, et la première ligne restera toujours la première./ p
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.2 – 44.3
222,633 – 248,822
Apartment 2 chambres
77.3 – 100.9
328,880 – 588,149
One Moscow
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Moscou, Russie
depuis
$153,884
L'année de construction 2025
Surface 25–117 m²
9 objets immobiliers 9
Portland - a coastal quarter of 8 houses up to 29 floors high with business apartments located in the Pechatniki area, on South Port Street The architectural project « PORTLAND » was developed by De Architekten Cie. The complex consists of 2 lines. Each has 4 towers, interconnected by shopp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.4 – 44.8
115,731 – 213,690
Apartment 2 chambres
56.6 – 90.4
198,780 – 366,212
Apartment 3 chambres
88.3
302,423
Apartment 4 chambres
99.9 – 116.6
393,916 – 449,067
Studio
27.0
154,785
One Moscow
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Moscou, Russie
depuis
$215,574
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 20
Surface 28–136 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet « FORST » est situé dans un endroit pittoresque à Moscou près du remblai Simonovskaya.br /Selon le site officiel, le projet comprend cinq bâtiments pour 808 appartements. Certains appartements sont équipés de terrassesbr /La cour est paysagée et dispose de tout ce dont vous avez be…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.4
191,420
Apartment 2 chambres
60.5
292,353
Apartment 3 chambres
136.5
816,780
Studio
27.7
153,742
One Moscow
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Moscou, Russie
depuis
$296,721
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 21
Surface 34–123 m²
5 objets immobiliers 5
Gllorax Aura Belorusskaya — premium representative project in the Leningradsky Prospekt area from the federal developer GloraX. The club format of the house provides residents with an exclusive quality of life and all the benefits of a single successful social environment. br / br / …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8
352,747
Apartment 2 chambres
67.6
418,008
Apartment 3 chambres
92.0
549,011
Apartment 4 chambres
122.7
887,936
Studio
34.2
217,537
One Moscow
Nos agents en Russie
30 propriétés
Agences à proximité
ИП Могилевская
Russie, District fédéral du Nord-Ouest
Année de création de l'entreprise 1994
Il y a aussi un lien entre l'état de santé et l'état de santé. Informations complémentaires sur le site:Il y a aussi des gens qui ont besoin d'aide
DOMMAR Москва
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 5383 Propriété commerciale 3 Terres 55
votre partenaire international pour l'achat et la vente de biens Avec notre aide, les acheteurs et les vendeurs du monde entier peuvent facilement se retrouver. Lors de l'inscription d'une liste, nous vérifions la légalité et la propriété de la propriété et, au moment de la transaction, nous…
ИП Шайдурова-Владимирская Екатерина Юрьевна
Russie, Iekaterinbourg
GHA Proje
Russie, Moscou
GHA Proje – une entreprise ayant son siège à Istanbul, qui se spécialise dans plusieurs domaines: vente d'installations en Turquie, sélection de biens immobiliers dans d'autres pays, obtention d'un deuxième permis de citoyenneté ou de résidence par le biais de programmes officiels d'investis…
ООО СА "Деловой Квартал"
Russie, Belovo
Année de création de l'entreprise 2002
Propriété résidentielle 17
Il y a des gens qui ne savent pas.C'est pas vrai.La vie de l'enfantIl y a des gens qui ont besoin d'aide
