  3. Общество с ограниченной ответственностью "Оператор недвижимости "Перспектива24-Развитие"

Общество с ограниченной ответственностью "Оператор недвижимости "Перспектива24-Развитие"

Bélarus, Minsk
Agence immobilière
2011
1 année 9 mois
Русский
perspektiva24.by/
À propos de l'agence

Notre société opère avec succès sur le marché immobilier depuis 2011. Pendant ce temps, nous nous sommes établis comme une agence immobilière fiable, réussie et moderne. Nous améliorons notre service chaque jour en recevant les commentaires des clients et des partenaires. Depuis le 23 octobre 2019, nous faisons partie du plus grand réseau fédéral d'opérateur immobilier « Perspective24 ». Actuellement, notre organisation vend et achète des objets non seulement à Minsk, mais dans toute la Fédération de Russie. "Perspective24 – Développement" vend de nouveaux bâtiments aux prix du développeur à Minsk Word, ainsi que 381 nouveaux bâtiments dans tout le réseau Perspectva24 en Fédération de Russie. Nous avons conclu des accords avec les principaux développeurs à Minsk et Moscou. Notre temps moyen pour vendre votre appartement est de 28 jours.

Prestations de service
  1. Achat et vente d'appartements et chambres
  2. Achat et vente de chalets, maisons, parcelles
  3. Vente de biens immobiliers commerciaux
  4. Vente de bâtiments neufs,
  5. Immobilier outre-mer
  6. Loyer
