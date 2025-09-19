  1. Realting.com
  3. Мариэлт

Bélarus, Minsk
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
7 années 7 mois
Langues
English, Русский
Site web
marielt.by/
Marielt est une agence immobilière en développement continu sur le marché de Minsk et Minsk. Nous fournissons une gamme complète de services immobiliers, ce qui nous permet de résoudre avec succès presque tous les types de problèmes associés au marché immobilier.

AN Marielt se développe rapidement et a une stabilité financière depuis sa fondation. On nous fait confiance, parce que nous nous en tenons à la transparence des relations avec nos clients, à la flexibilité des prix dans le domaine des services immobiliers, ainsi qu'à une approche personnelle de chaque client.

L'orientation client, l'adéquation de la rémunération et la résolution rapide des tâches sont les principes de base de notre entreprise. Seuls les spécialistes certifiés de l'éducation juridique travaillent avec Marielt. Les transactions sont effectuées en moyenne 35 % plus rapidement que dans les autres agences de Minsk. Nous disposons d'un système de support gratuit pour chaque transaction. Chaque proposition est évaluée par des experts avant d'entrer sur le marché.

  • Vente, achat, échange de logements;
  • Aide à l'obtention d'une hypothèque;
  • Opérations avec des biens immobiliers commerciaux;
  • Aide à l ' obtention de contrats de location;
  • Évaluation des biens;
  • Approbation de la nouvelle planification.
Гарант Недвижимость, Недвижимость
Bélarus, Liesnia
Propriété résidentielle 403 Propriété commerciale 35 Location longue durée 159 Terres 48
L'agence immobilière «Garant Real Estate» LLC est l'une des plus grandes agences immobilières de Minsk.Chaque jour, nos spécialistes aident les gens à trouver des solutions rentables et sûres à tous les problèmes liés à la vente, l'achat et la location de biens immobiliers
ООО "Добрые Мысли"
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 13 Terres 1
Bonne Pensées agence immobilière a été fondée par une équipe de professionnels du même esprit. Chacun de nous a sa propre expérience immobilière que nous avons combinée pour former pour les clients une perception positive d'un agent immobilier. En fournissant des services immobiliers de hau…
Chas Pik
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 136 Propriété commerciale 40 Location longue durée 42 Terres 48
C'est ce que vous devez savoir sur nous : L'agence immobilière Chas-Pik (Rush-Hour) est, avant tout, composée de personnes qui respectent et aiment leur travail. Bien sûr, il est important que l'équipe commence à se former en 1995 et la marque Chas-Pik elle-même a plus de 20 ans. Nous avons …
Престиж
Bélarus, Liesnia
Propriété résidentielle 12 Propriété commerciale 3
Agence immobilière internationale Prestige! Avec l'aide de notre entreprise, vous pouvez acheter de l'immobilier pour vivre et investir, pratique partout dans le monde! Nos courtiers ont de nombreuses années d'expérience réussie avec des clients! Nous contacter vous recevrez un service de ha…
Кохинур
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2002
Propriété résidentielle 1
