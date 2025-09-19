À propos de l'agence

Marielt est une agence immobilière en développement continu sur le marché de Minsk et Minsk. Nous fournissons une gamme complète de services immobiliers, ce qui nous permet de résoudre avec succès presque tous les types de problèmes associés au marché immobilier.

AN Marielt se développe rapidement et a une stabilité financière depuis sa fondation. On nous fait confiance, parce que nous nous en tenons à la transparence des relations avec nos clients, à la flexibilité des prix dans le domaine des services immobiliers, ainsi qu'à une approche personnelle de chaque client.

L'orientation client, l'adéquation de la rémunération et la résolution rapide des tâches sont les principes de base de notre entreprise. Seuls les spécialistes certifiés de l'éducation juridique travaillent avec Marielt. Les transactions sont effectuées en moyenne 35 % plus rapidement que dans les autres agences de Minsk. Nous disposons d'un système de support gratuit pour chaque transaction. Chaque proposition est évaluée par des experts avant d'entrer sur le marché.