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ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"

Bélarus, Brest
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Agence immobilière
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6 années 2 mois
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English, Русский
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a-brest.by/
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À propos de l'agence

Tu veux déménager ? Nous sommes prêts à vous aider ! De nos jours, il est très difficile de trouver une propriété vraiment bonne qui répondra à toutes les exigences énoncées. Souvent, en raison d'un manque d'expérience en immobilier, on peut passer à côté d'options de logement valables et se contenter des options optimales. Nous organisons des déménagements de toute partie de la Biélorussie vers Brest et les pays voisins. Nous fournirons tout le soutien approprié avec l'achat d'appartements, de maisons, de villas et de biens immobiliers commerciaux. Dans notre entreprise, les clients verront des appartements confortables à des prix abordables, des maisons confortables dans la ville et la campagne, ainsi que des bureaux modernes. En travaillant avec notre agence, vous n'aurez pas à vous soucier du choix de la propriété. Nos professionnels expérimentés choisiront rapidement la meilleure option. Il suffit de contacter l'agence immobilière "ALTERNATIF Brest", et bientôt vos rêves se réaliseront. Pour en savoir plus sur notre site www.a-brest.by. Nous servons votre confort!

Prestations de service

Notre structure Apartment Department est une base de données impressionnante d'appartements, des conseils prévente gratuits, l'évaluation immobilière, les travaux des clients, et la compilation des options pour l'échange. Département des terres se spécialise dans la vente et l'enregistrement de terrains, maisons privées, chalets, maisons de jardin et maisons d'été, compilation de variantes et conseils aux clients potentiels. Le département des actions non résidentielles offre une gamme complète de services de transaction, de location immobilière commerciale.

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