  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Chypre du Nord & Géorgie Etazhi

Chypre du Nord & Géorgie Etazhi

432048, г.Ульяновск, ул.Минаева, д.48А, кв.159
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2000
Sur la plateforme
Sur la plateforme
7 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Vous rêvez d’une maison au bord de la mer ? Ou souhaitez investir de manière rentable dans l’immobilier à l’étranger ?
Le choix vous appartient ! Faites confiance aux professionnels – nous savons comment rendre le processus d’achat simple et fiable.

Pourquoi choisir « Etazhi » ?

  • Expérience : présents sur le marché immobilier depuis 2000, avec une expertise étendue.
  • Large choix : plus de 340 promoteurs et 2000 biens immobiliers à Chypre du Nord et en Géorgie.
  • Fiabilité : nous valorisons notre réputation et construisons des relations durables avec nos clients.
Prestations de service
  • Accompagnement immobilier complet : nous vous aidons à trouver le bien idéal selon vos critères et votre budget.
  • Accompagnement juridique : nous garantissons la sécurité juridique de la transaction et protégeons vos intérêts à chaque étape.

Nous vous invitons à explorer personnellement la beauté de Chypre du Nord ! Côtes azur, soleil chaud, cuisine délicieuse et habitants accueillants vous attendent.
Lors de l’achat d’un appartement, nous remboursons vos frais de séjour pendant le voyage d’initiation.

Mes partenaires
1 agent
Nos agents en Chypre du Nord
Ksenia Kitaeva
Ksenia Kitaeva
35 propriétés
Artem Guryev
Artem Guryev
10 propriétés
Agences à proximité
Luxury Life
Chypre du Nord, Gazimagusa Belediyesi
Année de création de l'entreprise 2013
Nouveaux bâtiments 2
Bonjour, mon nom est Ali. C'est Luxury Life est l'une des principales sociétés immobilières de Chypre-Nord.- Sur le marché immobilier pendant 9 ans. On nous fait confiance et on nous justifie.-Avec notre équipe d'avocats et de consultants en immigration efficaces, nous vous aiderons à achete…
Laisser une demande
Lux home cyprus
Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Année de création de l'entreprise 1998
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 71 Terres 5
Lux home cyprus est la principale agence immobilière de Chypre-Nord, fiable par des milliers de familles dans leur recherche de biens immobiliers.Si vous cherchez des appartements, bungalows, villas ou terrains dans le quartier Esentepe, Kyrenia, Famagusta ou Guzelyurt dans le nord de Chypre…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller