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Aleksandra Bojcova
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Opereta d.o.o.
Croatie, Ville de Zagreb
Année de création de l'entreprise 2004
Propriété résidentielle 1351 Propriété commerciale 137 Terres 437
opereta d.o.o. osnovana je 2003. od tada uspješno poslujemo na tržištu nekretnina, pouzdan smo partenaire i podrška klijentima u važnim životnim odlukama. Primarno smo agencija za promet nekretninama koja se bavi rezidencijalnim nekretninama i pripremom lokacija za graшevinske projekte. Podr…
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Luxury Real Estate Croatia farkas
Croatie, Umag
Propriété résidentielle 1
Immobilier de luxe et constructions FarkasTradition et qualitéImmobilier et construction de luxe Farkas est une société privée située à Umag, Istrie, Croatie.Nous sommes spécialisés dans la construction de bâtiments de haute qualité basés sur le système de clé en main et la vente de l'immobi…
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Biliskov nekretnine
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BILIŠKOV REEL ESTATE - SERVICE VOUS DÉSERVEZ. Faites confiance.Biliškov Nekretnine d.o.o. est une société familiale créée en 1993. Nous avons été pionniers dans ce domaine en Croatie. En années de travail, nous avons construit une entreprise et obtenu un formidable succès. Aujourd'hui, nous …
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Knez Croatia Real Estate
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ADRIONIKA CONSULTING
Croatie, Grad Opatija
Année de création de l'entreprise 2004
Propriété résidentielle 1712 Propriété commerciale 466 Location longue durée 1 Terres 1
Nous sommes heureux d'informer nos clients et partenaires estimés de la reconnaissance récente et de la réception par ADRIONIKA CONSULTANCY des PRIX LUXURY LIFESTYLE 2024, nous désignant comme la meilleure consultation immobilière de luxe en Croatie. Cette reconnaissance reflète notre engage…
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